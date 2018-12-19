Şüphelinin çantasından hırsızlık malzemeleri çıktı

Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan sırt çantasından daha önce bir oto hırsızlığında çalınan araç ruhsatı ile laptop ve fotoğraf makinesi bulundu. Sürücü, tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yol denetimi yaptı. Ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü S.N.\'ye ait sırt çantasından, bir süre önce otomobili soyulan Z.İ.\'ye ait araç ruhsatı, bir adet tablet, bir adet fotoğraf makinesi ile pense, tornavida, bıçak, yankeski ve İngiliz anahtarı çıktı. Gözaltına alınan S.N., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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