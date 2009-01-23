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Bilim / Teknoloji

Şüphelileri yakalayan “robot polis”: T-34

Japon Tmsuk Co, T-34 adını verdiği robot güvenlik görevlisi prototipini tanıttı.

23 Ocak 2009 02:00


Japon Tmsuk Co, T-34 adını verdiği robot güvenlik görevlisi prototipini tanıttı. 

Japon robot firması Tmsuk tarafından T-34 kod adıyla geliştirilen robot, ofis binaları ve endüstriyel kompleksler gibi yerlerde asayişi sağlamak için kullanılacak.

Saatte 10 kilometre hıza ulaşabilen dört tekerlekli robot, üzerinde bulunan kameralar sayesinde uzaktan kumanda ediliyor. Kumanda aleti olarak cep telefonu da kullanılabiliyor.

60 santimetre yüksekliğinde, 12 kilogram ağırlığındaki robot, vücut sıcaklığı değişimlerini algılayabiliyor, gürültü oluştuğu durumlarda operatörünü uyarıyor.

İlerleyen zamanlarda ev güvenliği için de kullanılmak için geliştirilecek robotun fiyatı 9 bin 50 dolar. Firmanın bir önceki modeli olan T7S’in geliştirilmiş modeli olan T34, şüpheliye daha sert bir şekilde vurabiliyor ve fırlattığı ağ ile destek birimleri gelene kadar şüpheliyi etkisiz hale getirebiliyor.

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