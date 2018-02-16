T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞÜPHELİLER, ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN EMLAKÇI DÜKKANINDA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Arnavutköy'de Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı

16 Şubat 2018 20:03

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Arnavutköy\'de Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr\'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı. Çiftin olay günü üvey amcasının evinde olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızları ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne teslim ediği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Poliste sorgularına devam edilen ve suçlamaları kabul etmeyen İmadeddin E.. ile Mhd K\'nın çiftin emlakçı dükkanında  çalıştıkları tespit edildi.
Öte yandan Suriyeli Kırıdı\'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı N.N\'nin 11 Şubat\'ta bakıcısı tarafından annesinin gelmemesi üzerine önce bir arkadaşına bırakıldığı buradan da üvey amcası tarafından alındığı öğrenildi. Polis tarafından amcasının evinde bulunan N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Yetkililer soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, cesetlerden, evden ve ağızlarını bantlamakta kullandıkları bantlardan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma işlemlerinin kriminal laboratuarında incelenmesinin sürdüğünü söylediler.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ali AKSOYERDHA Arnavutköy Suriyeli Nısrın KırıdıLübnanlıMuhammet Mahmut BachrHizmetleri Genel MüdürlüğüAsayişMüdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiPolisteMhdSuriyeli KırıdıPolisYetkililerDNA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24