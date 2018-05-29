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Şüpheli valizi sivil polis açtı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, bir inşaatın önüne bırakılan şüpheli valiz, sivil bir polis tarafından özel giysi giyilmeden açıldı

29 Mayıs 2018 15:21

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde, bir inşaatın önüne bırakılan şüpheli valiz, sivil bir polis tarafından özel giysi giyilmeden açıldı. Valizden kadın giysileri çıktı.
Olay, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Topkapı mevkiinde meydana geldi. Bir inşaatın önüne bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik bandıyla çevirdi. Daha sonra sivil bir polis memuru, güvenlik giysisi giymeden valizi açtı. Valizden kadın giysileri çıktı. Polis, valizin sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

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