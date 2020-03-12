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Şüpheli şekilde yaşamını yitiren eski İngiliz istihbarat subayının 'düşme' anının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor

12 Mart 2020 11:38

İstanbul Karaköy'deki ofisinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren  eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi. James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor. (DHA)

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