Şüpheli şekilde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın annesi: Dokuz aydır gözyaşı döküyorum ve kızımın kanı katilinin ellerinde

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı damar yoluna ilaç enjekte ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Özgür T.’nin tahliye edilmesine Anne Feride Karaman ve ailenin avukatı Tevfik Tolga Beyendi tepki gösterdi. Anne Karaman, “Koronavirüs sanığın işine yaradı, kamuoyu da Koronavirüs salgını nedeniyle davayı takip edemedi. Bu memlekette adalet varsa bizi neden korumuyor?” sözleriyle karara isyan etti. Ayrıca anne Karaman, "Kızım tuzağa düşürüldü. Dokuz aydır gözyaşı döküyorum ve kızımın kanı katilinin ellerinde" ifadelerini kullandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, mahkemenin tahliye kararına itiraz edeceklerini de belirten Karaman, “Kızımı anestezi ilaçlarına bağımlı hale getirdi. Dava çok aceleye getirildi. Çok üzgünüz ve çok tepkiliyim. Gerekirse adliyenin önünde eylem yapacağım. Dokuz ay yatıp çıktı bu adam ve başkaları için de emsal olacak. Benim çocuğumun o ilacı yapması mümkün değil. Kızım tuzağa düşürüldü. Dokuz aydır gözyaşı döküyorum ve kızımın kanı katilinin ellerinde” sözlerini kaydetti.

Karaman ailesinin avukatı: Hukuk garabeti

Ailenin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise, “Bu karar vicdanları yaralayıcı niteliktedir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şeyden önce cinayet şüphesiyle yargılanan sanığın, suç vasfı ve delil durumu itibarıyla bu dosyada tutuksuz yargılanması, tutuksuz yargılanması bir yana adli kontrol altına dahi alınmaksızın salıverilmesi hukuken bir garabettir. Verilen bu karar kadın cinayetlerinin önüne geçmek adına ülkemizde atılan olumlu adımları ve ümitleri boşa çıkartmıştır. Verilen bu hatalı kararın kamu vicdanını tatmin edecek şekilde düzeltilmesi ve sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz.”

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