Şüpheli şekilde ölen Duygu Delen'in ailesi: O çocuk içip içip evin önüne geliyordu, sürekli rahatsız ediyordu

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesinde, “Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim" dedi.

Duygu Delen'in aile bireyleri, Mehmet Kaplan'ın sık sık evlerinin kapısına geldiğini, 'rezillik çıkardığını', Duygu Delen'i sürekli rahatsız ettiğini söyledi.Erkek kardeş Harun Delen, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Biz mutlu mesut bir aileydik" derken; abla Gözde Delen de, "Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim" dedi.

TIKLAYIN - Duygu Delen'in şüpheli ölümü: Olayla ilgili neler biliniyor?

Dün (14 Ağustos) erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4. kat penceresinden 'düşerek' şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklandı. Kaplan’ın emniyette verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, birkaç kez vurdum” dediği öğrenildi.

Kaplan, ifadesinde şunları söyledi:

“Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim.”

Delen son yolculuğuna uğurlandı

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Duygu Delen, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolcuğuna uğurlandı. Delen’in ailesi ise ilk kez konuşarak adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Cenaze törenine yaşamını yitiren Duygu Delen'in ailesi, akrabaları, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Baba Delen: Allah kahretsin onları

İHA'nın aktardığına göre, tören sonrası açıklamalarda bulunan baba Bülent Delen, "Ben adalete inanıyorum güveniyorum. Bu çocuk zaten bir yıl önce de başka birinin ölümüne sebep olmuştu. Daha önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. Sizce olması lazım mı? Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Allah belalarını versin diyorum bela okumak da istemiyorum ama Allah kahretsin onları" dedi.

Erkek kardeşi: Benim kardeşim intihar etmez

Duygu Delen'in yaşamını yitirmesinin kendilerini mahvettiğini belirten erkek kardeşi Harun Delen, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Biz mutlu mesut bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız hiçbir sorunumuz yoktu. Benim kardeşim hiçbir şekilde intihar edemez. Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kaydı. Biz bunun takipçisi olacağız. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Karşıdaki caninin sadece saplantılı biri olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

Abla Delen: O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu

Kardeşinin ölümünün ardından konuşan abla Gözde Delen ise, Mehmet Kaplan'ın kendilerini daha önce de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu. Evimizin önünden hiç gitmiyordu. Sürekli kapımızın önünde bağırıp çağırıyordu. Uzaklaştırmak istiyorduk. Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim" şeklinde konuştu.

Anneanne Fatma Yüceler: Sürekli rahatsız ediyordu

Torunun ölümüyle kahrolduklarını söyleyen acılı anneanne Fatma Yüceler, "Benim torunum çok iyiydi. Hiç öyle bir şey yapabilecek biri değildi. Çok merhametli biriydi. Ne yapmışlar ne etmişler kızım oradan aşağı atmışlar. İnternette konuşulan konuların hepsi yalan. Bu çocuk bir yıldır kızımın peşini bırakmıyordu" dedi.

Teyze Nilüfer Hız: O çocuk içip içip evin önüne geliyordu, rezalet çıkarıyordu

Duygu Delen'in teyzesi Nilüfer Hız ise "O cani kızımızı hiçbir şekilde rahat bırakmıyordu. Peşini bırakmıyordu. Kızımızı rahat bırakmadılar, yaşatmadılar. O çocuk içip içip evin önüne geliyordu, rezalet çıkarıyordu. Sürekli kızımızın peşini bırakmıyordu" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan acılı ailenin bir aile dostu ise, "Duygu çok öz güvenli, hayat dolu biriydi. Psikolojisi gayet düzgün, iyi bir insandı. Bu olaya tamamen intihar süsü verilmiş. Bu kızımız böyle bir şey yapabilecek biri değildi. Görüntülerde de resmen robot gibi bir düşüş var. Fazla bir şey konuşmak istemiyoruz. Sadece adalet yerini bulsun istiyoruz. Acımız çok büyük" diye konuştu.