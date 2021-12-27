Şüpheli şekilde ölen Duygu Delen ile ilgili yeni Adli Tıp raporu!

Gaziantep’te Duygu Delen’in erkek arkadaşının evinin balkonundan "düşerek" ölmesiyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporu hazırlandı. Raporda, Delen’in düşme anında canlı olduğu belirtildi.

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporu hazırlandı. Rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Raporda Delen’in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eylemi esnasında tellere olan temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik olabileceği belirtildi.

Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan’ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.

"Düştü mü, düşürüldü mü?"

Mahkeme heyeti ATK’ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

Üst kurul: Duygu düşerken canlı

Delen’in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan’a ait olduğu belirtildi.

“Tellere temas nedeniyle düşüş pozisyonu değişebilir”

30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, Delen’in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu belirtildi.

Yüksekten düşme eylemi öncesi bir travmaya maruz kalıp kalmadığının bilinemediği raporda, “Yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiği bilinemedi. Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, otopsisinde sağ kol, sağ önkol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebilir” denildi.

Raporda mahkeme heyeti tarafından sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.