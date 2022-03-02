Şüpheli şekilde balkondan düşen ve hastanede tedavisi süren Sedefnur Çağlar için dudak okuma uzmanları görevlendirildi

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar, (23) yoğun bakımdan çıktı. Sedefnur Çağlar'ın konuşamaması nedeniyle soruşturmanın yürümesi için dudak okuma ve iletişim konusunda uzmanlar görevlendirildi. Çağlar ile yapılan ilk görüşmeden sonuç elde edilemedi.

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Çağlar, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur Çağlar, bir süre uyutuldu. Çağlarbir süre önce uyandırılırken Beyin ve Sinir Cerrahi Servisindeki odaya alındı. Solunum desteği alan Çağlar'ın yanında ailesi bulunuyor. Sedefnur Çağlar zaman zaman ailesinin görüşmelerine gözleriyle tepki veriyor.

Polis memuru tutuklandı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Çağlar'ın cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

İddianame için ifadesi bekleniyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur Çağlar’ın ifade vermesini bekledi. Ancak, yoğun bakımda olması ve sonrasında Çağlar'ın konuşamaması nedeniyle iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi. Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, Çağlar ve doktorlarla görüştü. Çağlar ile yapılan ilk görüşmede sonuç elde edilemedi. Sedefnur Çağlar sorulan sorulara cevap veremedi, bilincinin tam olarak yerinde olup olmadığı belirlenemedi. Uzmanlar, soruşturma kapsamında Çağlar ile belli aralıklarla görüşme yapmaya devam edecek.