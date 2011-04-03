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ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA DÜZENEĞİ ÇIKTI  İSTANBUL (A.A)

03 Nisan 2011 19:32

-ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA DÜZENEĞİ ÇIKTI  İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Üsküdar'da eski bir milletvekilinin doktor oğlu adına gönderilen şüpheli paketten av tüfeği fişeği, çivi ve bomba düzeneği çıktı. Alınan bilgiye göre, eski bir milletvekilinin Üsküdar'da oturan doktor oğlu adına gönderilen paketten güvenlik görevlisinin şüphelenmesi üzerine polise haber verildi. Bomba imha ekiplerince patlatılan pakette av tüfeği fişeği, çivi ve bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Aynı doktor adına 1 Nisan Cuma günü de şüpheli paket gönderilmiş, pakette havai fişeklere bağlanmış düzenek ve basınç tesirli tüpler olduğu belirlenmişti.

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