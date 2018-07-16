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Yaşam

Şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı

16 Temmuz 2018 23:28

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında  şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi.

Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekliyor.

 

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