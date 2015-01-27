Şüpheli ölümün faturası istihbarat servisine çıkarıldı



Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, iç istihbarat örgütünün feshedileceğini açıkladı. Kirchner, istihbaratın yerini alacak yeni federal kurumun başkanının kendisi tarafından belirlendikten sonra Senato'nun onayına sunulacağını söyledi.

Savcı Alberto Nisman'ın evinde ölü bulunması suçlama ve iddialara neden olmuştu. Devlet Başkanı Kirchner, Nisman'ın intihar etmiş olabileceğine inanmadığını açıklamış, şüpheli ölümden "bazı çevreleri" sorumlu tutmuştu. Kirchner'in hükümete zarar vermek istediğini öne sürdüğü "çevrelerin" iç istihbaratın eski mensuplarından oluştuğu ileri sürülüyor.

Savcı Alberto Nisman, 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı soruşturuyordu. Savcı Nisman, devletin üst düzey yetkililerinin 85 kişinin öldüğü saldırının üstünü kapatmak için girişimlerde bulunduğu iddiasını ortaya atmış, halen görev başındaki Devlet Başkanı Kirchner'i de suçlamıştı.