Şüpheli ölüme savcı el koydu

T24 - Beş yıllık avukat Ece Arslan’ın ölümü esrarını koruyor. Genç avukatın ölüm nedenini belirlemek için evde bulunan yiyecek ve ilaçlara el konuldu. Ece Arslan’ın kesin ölüm nedenini ise Adli Tıp Kurumu belirleyecek.





Şişli’de bir hukuk bürosunda çalışan beş yıllık avukat 28 yaşındaki Ece Arslan’ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma açıldı. Savcılık, yalnız yaşayan ve çete davalarına bakan Ece Arslan’ın ölüm nedenini belirlemek için evde bulunan yiyeceklere ve kullandığı ilaçları incelemeye aldı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Ece Arslan’ın geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. Arslan’ın kesin ölüm nedenini ise Adli Tıp Kurumu belirleyecek. Poyraz Hukuk Bürosu’nda çalışan Ece Arslan önceki gün bir sempozyuma katılacaktı. Arkadaşları, Ece Arslan gelmeyince telefon ile aradılar. Telefon açılmayınca da polisle birlikte genç avukatın evine gittiler. Ece Arslan’ı baygın bulan polis ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri Arslan’ın öldüğünü belirledi.



Polis, Ece Arslan’ı cesedini Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırdı. Evde inceleme yapan polis, Ece Arslan’ın zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine yiyeceklere ve ağrı kesici ilaçlara el koydu. Kızlarının ölüm haberini alan eski Eskişehir Baro Başkanı Oğuz Arslan ve Gülay Arslan da önceki gece İstanbul’a geldi. Şişli Cumhuriyet Savcılığı, dün hastaneye giderek Ece Arslan’ın cesedi üzerinde darp izi bulunup bulunmadığını kontrol etti. Savcılığın incelemesinin ardından Ece Arslan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsiden sonra ceset aileye teslim edildi. Poyraz Hukuk Bürosu’nun sahibi Uğur Poyraz, Ece Arslan’ın en genç avukatları olduğunu söyleyerek, “Tansiyonu geçen hafta 4’e düşmüş. Rahatsızlanınca arkadaşları hastaneye zor yetiştirmiş. Ece’nin babası sınıf arkadaşımdı. Ece kızım gibiydi” diye konuştu. Ece Arslan’ın cenazesinin bugün Eskişehir Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.









