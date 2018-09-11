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Yaşam

Şüpheli asker ölümü: Nöbet tutan er, ölü bulundu

Muhammet A.'nın cenazesi Batman'a gönderildi

11 Eylül 2018 16:59

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cezaevinde nöbet tutan Batmanlı er Muhammet A., karnından vurulmuş olarak  ölü bulundu. 

Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda vatani görevini yapan Muhammet A., dün sabah nöbet için kulübeye gitti. Bir süre sonra gelen silah sesi üzerine kulübeye giden görevliler Muhammet A.'nın karnından vurulmuş halde yattığını gördü. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karnına dayadığı piyade tüfeğiyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Muhammet A.'nın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Batman'a gönderildi. (DHA)

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