Şüpheler artıyor: İmha mı, delil yok etme mi?

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Seçmen nasıl itiraz edecek?

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Yerel seçimde kullanılacak seçmen kütüklerinin dayanağı olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi formlarının bir bölümü, 16 gün önce yayımlanan genelgeye göre imha edildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Stok yapamıyoruz, bu formların yapılacak itirazlarla ilgisi yok" derken, siyasi partiler, "seçmen kaydırma ve birden fazla yerde kayıtla oy kullanma"dan endişeli.İlk kez 29 Mart'taki yerel seçimlerde kullanılacak seçmen kütükleri dün saat 17.00’de askıdan indirilirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kütüklerin dayanağı olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) form, doküman, liste ve çizelgelerinin imhası için genelge yayınladı. TÜİK Başkanvekili Ömer Toprak’ın imzasıyla yayınlanan 20 Kasım 2008 tarihli genelgede, bu evrakların "lüzumu kalmadığı" için Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre imha edileceği belirtildi.TÜİK Başkan Vekili Ömer Toprak, "Genelge doğrultusunda, il ve ilçe yürütme komiteleri, bu evrakları imha işlemlerine başladılar" dedi. TÜİK’ten görevlisi ise, 20 Kasım’daki genelge gereği formların büyük çoğunluğunun imha edildiğini söyledi. Bu bilgiye göre, formların büyük kısmı, okunması mümkün olmayacak şekilde kıyma makinesi ile kıyıldıktan sonra kağıt hamuru oldu.Seçmen kütüklerinin askıdan indirilmesine 15 gün kala yayınlanan genelge, "Kütüklere yapılan itirazlar neye göre sonuçlandırılacak?" sorularını da gündeme getirdi. Siyasi parti temsilcileri, formların imha edilmesi durumunda, "Seçmen kaydırma", "Birden fazla yerde kayıtla oy kullanma" gibi hataların engellenemeyeceğinden endişe duyuyorlar.TÜİK Başkanvekili Toprak endişelerin yersiz olduğunu savunarak, şu bilgileri verdi: "Ben bir kişiyi Adana’da yazmışım. O ikametini Ankara’ya taşımış. Artık Ankara’nın seçmeni. O formun kalmasının bir hükmü yok. Stoklanma maliyeti yüksek. ADNKS veri tabanı zaten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kamuoyuna açıklandığı 21 Ocak 2008’de de lüzumu kalmadığı için formları imha edebilirdik. Bu formların yapılacak itirazlarla hiç alakası yok. İftira etmemek lazım. Bu, kurulmuş en sağlam kayıt sistemidir. Biri sahte, iki tane TC kimlik numarası olması halinde mükerrer oy kullanmak mümkün olabilir. Bunun cezası var. Biri kafasından TC kimlik numarasını atamaz. Bunlar rastgele rakamlar değil."Eski Ankara Barosu Başkanı Sadık Erdoğan, nüfusu 2 binin altında kalan belediyelerin TÜİK aleyhine açtığı davalar sonuçlanmadan formların imha edilmesinin yanlış olduğunu savundu.Erdoğan, şunları söyledi:"Belgelerin imhası, bu konuda devam eden davaları etkileyecektir. Çünkü o belediyelerin haksız yere tüzel kişiliklerinin ellerinden alındığı iddiası vardır. Bu formlar delildir. Belediyeler, nüfuslarının 2 binin üstünde olduğunu bu dokümanlar olmadan nasıl ispat edecekler? Havadan mı karar verecekler. Bunlar, herhangi bir istatistiki veri gibi düşünülemez."