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SÜPHAN DAĞI'NA TIRMANIŞTA KAZA ADİLCEVAZ (A.A)

31 Temmuz 2011 20:30

-SÜPHAN DAĞI'NA TIRMANIŞTA KAZA ADİLCEVAZ (A.A) - 31.07.2011 - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isteyen gruptan bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Van'a gelen bir grup, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarındaki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirmek istedi.  Tırmanış sırasında grupta bulunan Volkan Tosun, kayalıklardan düşerek yaralandı.  Olayın bildirilmesi üzerine Van'dan Adilcevaz'a gönderilen askeri bir helikopter, Tosun'u olay yerinden aldı. Van'a götürülen Volkan Tosun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Grupta bulunan diğer kişilerin kaza nedeniyle tırmanışı sonlandırdığı öğrenildi.

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