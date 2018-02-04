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Süphan Dağı kış tırmanışında 28 dağcı zirve yaptı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)-TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Adem Gül yönetiminde 28 dağcı, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi

04 Şubat 2018 14:32

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)-TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Adem Gül yönetiminde 28 dağcı, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı\'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. 
Van Gölü`nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş`a sınırı olan Süphan Dağı\'na 1 Şubat günü Bitlis`in Adilcevaz ilçesinden araçlarla hareket eden dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliğe kamp kurdu. Volkanik bir dağ olan ve karla kaplı bulunan Süphan`a At Yaylası\'ndaki 2 günlük kampın ardından  tırmanışa geçen TDF Antrenörü ve Süphan Doğa Sporları Derneği Başkanı Adem Gül yönetimindeki dağcılar, Süphan Dağı\'nın zirvesine çıktı. Tipi ve fırtınaya rağmen yaklaşık 9 saat süren zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metreden Van Gölü\'nü izledi. 
Süphan Doğa Sporları Derneği Kulübü Başkanı Adem Gül, 28 dağcının yoğun tipi ve fırtınaya rağmen Süphan Dağı’nın zirvesine başarıyla tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.
Gül, “Türkiye Dağcılık Federasyonu\'nun geleneksel hale getirmiş olduğu Süphan Dağı Kış Tırmanışı\'nı zorlu hava şartlarına rağmen, başarıyla gerçekleştirdik. 40 kişilik ekiple katıldığımız tırmanışımızı, 28 kişi ile zirve yaparak tamamladık. Aynı zamanda bu tırmanışımız son 10 yılın Süphan Dağı’na kış tırmanışında zirve yapan en kalabalık ekibi oldu. Yapmış olduğumuz bu zorlu ve başarılı tırmanıştan dolayı emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Süphan Dağı’na yapılan bu tür tırmanışlar ilçemiz için büyük önem taşıyor. Ayrıca  bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Necati Gürsoy’a, federasyonum ve sporcular adına teşekkür ediyorum\" dedi.
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