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Süperstar'ın minisi ilgi odağı oldu

Ajda Pekkan Sylvie Vartan'ın konserine kardeşi Semiramis Pekkan ve Oya Germen'le katıldı. Süperstar'ın minisi geceye damgasını vurdu.

28 Ekim 2009 02:00

Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam Sylvie Vartan'ın konserine kardeşi Semiramis Pekkan ve Oya Germen'le katıldı. Süperstar'ın minisi geceye damgasını vurdu.

Ayakligazete.com'un haberine göre, Ebru Şallı'nın "Şişman kadın güzel değil" sözlerini yorumlayan Ajda Pekkan, sınıflandırmalara karşı olduğunu belirttikten sonra, "Okudum haberleri, bence tam tersi. Herkes kendi aklıyla ölçülür bana göre. Güzellikler ruhdadır, akıldadır" diye konuştu.



Fransız şarkıcı Sylvie Vartan'ın konserine Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen'le birlikte giden Ajda Pekkan, giydiği mini eteğiyle oldukça cüretkar pozlar verdi.Ayaklıgazete.com'da yer alan habere göre bacaklarında selülit olmadığı gözlenen Ajda Pekkan'ın yanı sıra, Oya Germen de siyah mini eteğiyle Ajda Pekkan'la yarışır nitelikteydi.

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