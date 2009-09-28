Süperstar'ın botları moda oldu

Ajda Pekkan ayağındaki alçıyı saklamak için Ugg botla sahne alınca bot, hayranlarında bir moda akımı haline geldi.



Pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, önceki gece İstanbul Fenerbahçe'de yaklaşık 4 bin kişiye konser verdi. Konser mekânına Arnavutköy'den tekneyle gelen sanatçı, siyah kostümüyle dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda dans provası yaparken düşüp ayağını kıran sanatçı, konserlerini iptal etmemiş ve ayağındaki alçıyı "Ugg" marka bot giyerek gizlemişti. Tedavisi bitmesine karşın Pekkan'ın bu botlardan vazgeçmediği fark edildi. Üstelik yine Ugg botla sahneye çıkan sanatçıyı dinlemeye gelen gençlerin yüzde 70'inin ayağında da aynı marka bot olması dikkat çekti.



45 yıllık fotoğraf hediye



"Süper Star"ın konserini izlemeye gelenler arasında bulunan Erkan Özerman, sanatçıya sürpriz yaparak 1964'te Fransa'da ünlü sanatçı Sylvie Vartan'la çekilmiş fotoğrafını getirdi. Konserinin sonunda sesinin çatallı çıkmasından dolayı izleyicilerden özür dileyen sanatçı "Biraz nezleydim. Ama yine de sahneye çıkmaya karar verdim. Anlayışınız için çok teşekkür ederim" dedi.



