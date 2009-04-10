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Süperstar'a süper saygısızlık

Geçen yıl adı Mardin'de bir sokağa verilen Ajda Pekkan kandırılmış. Sokağın adı değiştirilmemiş

10 Nisan 2009 03:00

Geçen yıl adı Mardin'de bir sokağa verilen Ajda Pekkan kandırılmış. Sokağın adı değiştirilmemiş

Ajda Pekkan, Temmuz 2008'te Gülen Boya'nın 'Yıllarca Genç Kalacak' projesi kapsamında Mardin'de restorasyonu yapılan Süryani Kırklar Kilisesi Sokağı'nın açılışını yapmış, bu sırada belediye tarafından adı bir başka sokağa verilmişti. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Pekkan hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı.Akşam’ın haberine göre Pekkan'ın adının verileceği 'Sağlık Sokağı'nın google maps'ta resimleriyle yer almasını isteyen ve bunun için de Mardin Belediyesi'nden isim değişikliği belgesi talep eden fanları aldıkları cevap karşısında şoke oldu.

Gerekçe:Yeterli oy yok

Belediye yetkilileri, 'Sağlık Sokağı'nın ismi hala aynı. Biz jest olsun diye o tabelayı asmıştık. Belediye Meclisi'ne değişiklik kararı sunuldu ama oy yetersizliği nedeniyle karar onaylanmadı' yanıtını verdi. Bu gelişme üzerine harekete geçen ve 'Ajda Pekkan Sokağı'nı geri istiyoruz' diye kampanya başlatan Süperstar'ın hayranları, Mardin Belediyesi'ni mail ve faks yağmuruna tutma kararı aldı.

Duygulanıp 'okul yaptıracağım' demişti

Adının verildiği Mardin'deki Sağlık Sokağı'nı gezerken duygusal anlar yaşayan Ajda Pekkan, 'Aslında bu tarz şeylere hiç önem vermezdim ama şarkılarım gibi yaptığım şeylerin de kalıcı olmasını görmek beni çok duygulandırıyor. İleride Mardin'de adımı taşıyan bir okul da yaptırmak istiyorum' diye konuşmuştu.

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