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Süperstar yaktı geçti

Bostancı Gösteri Merkezi’nde önceki akşam sahne alan Ajda Pekkan, formuyla bir kez daha hayranlık uyandırdı.

26 Şubat 2012 08:30


T24- Ajda Pekkan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sahneye 40 dakika geç çıkan sanatçı, iki saatlik şovuna “Yakar Geçerim” şarkısıyla başladı. Formuyla hayranlık uyandıran Süperstar’ın, seyirciyle  şarkıları dışındaki tek sözel teması “Hoş geldiniz” selamı oldu.

 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Süperstar Ajda Pekkan, uzun bir aradan sonra önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Sahneye yaklaşık 40 dakikalık bir gecikmeyle çıkan sanatçı, iki saat süren konserine “Yakar Geçerim” şarkısıyla start verdi.

Derin yırtmaçlı kostümüyle seyirci karşısına çıkan Pekkan, sevenlerini “Hoş geldiniz” diyerek selamladı ve gece boyunca hiçbir şey konuşmadan sadece şarkı söyledi. Yoğun ilgi nedeniyle konser alanına ayakta seyirci de alındı. İddialı sahne kostümlerini seven Ajda Pekkan, bu kez derin yırtmaçlı bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı.  

 

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