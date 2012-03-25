Süperstar: Sağlığım gayet iyi

T24- Hafta içinde kalp damarlarından birine stent takıldığı haberleriyle gündeme gelen Ajda Pekkan, iddiayı yalanladı. Süperstar, “Alt tarafı bir check-up yaptırdım” dedi

Milliyet'in cadde ekinde yer alan habere göre, önceki akşam Etiler Nusret Steakhouse’da yemek yiyen Ajda Pekkan’a gösterilen ilgi yoğundu. Uzun süre mekanda kalan Pekkan, çıkışta restoranın güvenlik elemanları ve valeler tarafından çembere alındı.

Süperstar ise, soruları yanıtlamakta istekliydi. Zira, hafta içinde dört yıldır kalp hastası olduğu, hatta damarlarından birine stent takıldığı iddia edilmişti.

Otomobilinin camını açarak haberleri yalanlayan Süperstar, hem kızgın hem de üzgündü. Pekkan, “Bir şeyim yok arkadaşlar. Sağlık durumum gayet iyi. Alt tarafı check-up yaptırdım, çok abartıldı. Lütfen merak etmeyin, çok üzülüyorum” dedi.



