Süperstar podyuma çıktı

Ajda Pekkan'ın duyarlılığı

Sanat yaşamında 46 yılı geride bırakan, Ajda Pekkan, genç kızlara taş çıkartan düzgün fiziği ile podyuma çıkıp mankenlik yaptı.Modacı Mehmet Köymen, Beykoz'daki sokak hayvanlarına bakımevi yapılması amacıyla 2009-2010 sonbahar-kış "Haute La Vie" defilesi düzenledi.Adile Sultan Sarayı'nda, Sokak Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen defilede, sanatçı Ajda Pekkan da kedi ve köpeğiyle podyuma çıktı.Modacı Mehmet Köymen’in defilesine sanat ve sosyetenin ünlü isimleri de destek verdi.Hayvanlara olan sevgileri ile bilinen ve her fırsatta besledikleri hayvanları ile kameraların karşısına geçen Seren Serengil ve Süreyya Yalçın'da geceye katıldı.Vatansever Şaşmaz ve Güner Özkul'un sunuculuğunu yaptığı gece de Sokak Hayvanlarını Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Berrin Olcay yaptığı konuşmada, "Derneğimiz 2003 yılında Müzeyyen Senar'ın yardımı ile kurulmuş dernektir. Beykoz Barınağı'nın kurulmasında derneğimizin yardımı olmuştur. Can dostlarımızın bizlere ihtiyacı var. Onların umutsuzluklarına, çaresizliklerine ve sessiz çığlıklarına duyarsız kalmayan sizlere ihtiyacı var. Onların bizler kadar bu dünya da yaşamaya hakkı var" dedi.Koreografisini Banu Noyan'ın yaptığı defilede Pekkan'ın yanı sıra ünlü mankenler de yer aldı.Pekkan, defilenin sonunda giydiği tasarımla izleyicilerden büyük alkış topladı.Defilenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan, sokak hayvanlarının durumuna çok üzüldüğünü dile getirdi.Sokak hayvanlarının korunması gerektiğini ifade eden Pekkan, "İnsanlarda, hayvan sevgisinin temeli oluşturulmalıdır. Yıllardır elimden geldiği kadar sokak hayvanları için bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.Sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin izlediği defileden elde edilen gelirle, Beykoz'daki sokak hayvanları için bir bakımevi yapılacağı belirtildi.