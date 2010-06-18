Süperstar Gencebay'ı kızdırdı

T24 - Süperstar Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava'daki konseri sırasında sahneden söylediği sözler Orhan Gencebay'ı fena kızdırdı...



Orhan Gencebay sahnede ilginç bir şekilde düet isteğini ileten Ajda Pekkan'a bozulmuş.



Düet krizi yüzünden Serdar Ortaç'la arası bozulan Ajda Pekkan'ın bu kez de Orhan Gencebay’la arası açılacak gibi görünüyor.



Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava’da verdiği konserin yankıları sürerken konseri izlemeye giden Orhan Gencebay, kendisiyle düet yapmak istediğini söyleyen Ajda Pekkan’ın sözlerine bozulmuş.





Geçmiş olsun göndermesi



O akşam konser sırasında sahnede Orhan Gencebay ile düet yapma isteği olduğunu söyleyen Pekkan “Sizinle bir ‘Kaderimin Oyunu’ attırmak isterdim ama parmağınızı incitmişsiniz, söyleyemiyoruz. Geçmiş olsun” diyerek göndermede bulunmuştu.



Sahneye çıkmıyorum daha önceden planlanmış bir düet yapılacakmış havası yaratan Pekkan’ın sözleri karşısında Orhan Gencebay suskunluğunu bozdu. Gencebay, “Düet yapmanın konusu bile aramızda olmadı. Ajda Hanım davet ettiği için konseri izlemeye gittik, düetten haberim bile yoktu. Ben yıllarca sahneye çıkmadım. Süperstar bile teklif etse böyle bir düet yapmam. Çok çirkin bir davranıştı” diyerek tepki gösterdi.





