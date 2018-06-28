Süperpak işçileri 9 gündür grevde

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in de aralarında bulunduğu 3 şehirde faaliyet gösteren Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında üretim durduruldu. Maaşlarına zam yapılmadığını belirten işçiler, 9 gündür sürdürdükleri greve, haklarını alana kadar devam edeceklerini söyledi.

Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.\'nin İzmir, Karaman ve Gaziantep\'teki fabrikalarında çalışan Selülöz-İş üyesi işçiler, 20 Haziran Çarşamba günü greve başladı. Avusturya merkezli MM Süperpak Ambalaj\'ın 3 fabrikasında da üretim durduruldu. Şirket temsilcileri ile işçilerin bağlı olduğu sendika olan Türk-İş\'e bağlı Selülöz-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine başlanılan grevde, 9\'uncu güne girildi. 26 Ocak\'ta başlanan, 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, sendikanın maaşlarda net 475 TL zam talebine karşı iş yeri temsilcileri, 2 yıl boyunca yüzde 0 zam önerisinde bulununca greve giden 250 işçi, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Şirketin Torbalı\'daki fabrikasındaki işçiler grevde 9\'uncu güne gelinmesine rağmen işverenin kendileri ile tekrar masaya oturmadığını kaydetti.

Sendikanın iş yeri baş temsilcisi İsmail Güderoğlu, \"Fabrikanın brüt ücret uygulamasındaki ısrarı görüşmelerimizi tıkadı. 475 liralık net zam önerisini işçilerin talebi doğrultusunda belirledik. Toplamda yüzde 28\'lik bir zam talebimiz var. Ülkenin ekonomik durumunu ve fabrikanın sipariş azlığını dile getirerek bizim 2 yıl daha aynı maaşla çalışmamızı istediler. Siparişlerdeki azalma bizim değil yöneticilerin sorunu. Grevimizi sürdürmekte kararlıyız. Çözüm odaklıyız, grev bizim son çaremizdi. Şu an Torbalı\'da 98 işçi grevde\" diye konuştu.

\'MAAŞLA ANCAK KARNIMIZI DOYURUYORUZ\'

Fabrikada çalışanlarından Ramazan Karadağ, fabrikadaki maaşların asgari ücretin biraz üstünde olduğunu belirterek, \"Fabrikada operatörlük yapıyorum. 12 yıldır burada çalışıyorum. Fabrikanın kuruluşundan beri burada çalışan arkadaşlarımız var. Hepimizin çok büyük emeği var. Sendika ile birlikte maaşlarımız kısmen düzelse de istediğimiz seviyede değil. Aldığımız maaşla ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar da buradayız\" dedi.

​Süperpak Ambalaj Torbalı Fabrikası\'nda maaşlar, 2 bin 300 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

FOTOĞRAFLI