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Ekonomi

Superonline, sabit hatta numara taşımayı başlattı

10 Eylül 2009 19:49

Superonline, bugün yürürlüğe giren sabit hatlarda numara taşınabilirliği yönetmeliğine uygun olarak, numara taşıma işlemine başladı.

Superonline'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Superonline Fiber İnternet aboneleri, mevcut ev veya iş telefon numaralarını Superonline'a taşıyarak, sabit hat ücreti ödemeden, yüzde 50'ye varan indirimlerle konuşacak ve konuştukları kadar ödeyecek. Kullanıcılar, internet ve telefon hizmeti için tek fatura alacak.


Superonline, halihazırda sabit telefon hattı olmayan veya mevcut numarası ile birlikte ikinci numara talep eden kullanıcılara “SüperNumara” tahsis edecek. Her yerden kullanılabilen “SüperNumara” taşınırken, nakil işlemi gerekmeyecek.

Şirket, numarasını taşıyanlara veya “SüperNumara” sahibi olanlara, tanışmaya özel avantajlar sunacak. Numarasını Superonline'a taşıyan veya “SüperNumara” alan aboneler, yıl sonuna kadar GSM hariç diğer operatörlere her ay 100 dakika görüşme hediyesi kazanacak ve kendi aralarında ücretsiz, sınırsız konuşabilecek.

Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, numara tahsis ve taşımanın başlaması ile en önemli faydanın tüketicilere sağlanacağını belirterek, bu gelişmenin rekabeti artırıp pazara canlılık getireceğini vurguladı.

Erkan, kendi kurdukları fiber altyapıyla, müşterilerin yüksek hızlı internet, telefon hizmetleri ve video temelli uygulamaları bir arada deneyimlemesini sağladıklarını kaydetti.


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