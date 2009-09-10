Superonline, sabit hatta numara taşımayı başlattı

Superonline, bugün yürürlüğe giren sabit hatlarda numara
taşınabilirliği yönetmeliğine uygun olarak, numara taşıma işlemine
başladı.
Superonline'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Superonline Fiber İnternet
aboneleri, mevcut ev veya iş telefon numaralarını Superonline'a taşıyarak, sabit
hat ücreti ödemeden, yüzde 50'ye varan indirimlerle konuşacak ve konuştukları
kadar ödeyecek. Kullanıcılar, internet ve telefon hizmeti için tek fatura
alacak.
Superonline, halihazırda sabit telefon hattı olmayan veya mevcut
numarası ile birlikte ikinci numara talep eden kullanıcılara “SüperNumara”
tahsis edecek. Her yerden kullanılabilen “SüperNumara” taşınırken, nakil işlemi
gerekmeyecek.
Şirket, numarasını taşıyanlara veya “SüperNumara” sahibi
olanlara, tanışmaya özel avantajlar sunacak. Numarasını Superonline'a taşıyan
veya “SüperNumara” alan aboneler, yıl sonuna kadar GSM hariç diğer operatörlere
her ay 100 dakika görüşme hediyesi kazanacak ve kendi aralarında ücretsiz,
sınırsız konuşabilecek.
Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, numara
tahsis ve taşımanın başlaması ile en önemli faydanın tüketicilere sağlanacağını
belirterek, bu gelişmenin rekabeti artırıp pazara canlılık getireceğini
vurguladı.
Erkan, kendi kurdukları fiber altyapıyla, müşterilerin yüksek
hızlı internet, telefon hizmetleri ve video temelli uygulamaları bir arada
deneyimlemesini sağladıklarını kaydetti.