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Yaşam

Süpernova dünyayı yok edecek mi?

20 trilyon kere trilyon kere trilyon megaton şiddetinde TNT patlarsa dünya yok olur mu?

10 Ocak 2010 02:00

T24- Amerikalı astronomlar, Dünya’dan yaklaşık 3 bin 260 ışık yılı uzakta bulunan bir yıldızın süpernova olarak adlandırılan büyük patlamayla yok olacağını tespit etti. Şaşırtıcı olansa, termonükleer patlamanın etkisinini Dünya’ya kadar ulaşacak ve Dünya’nın ozon tabakasını ortadan kaldırabilecek olması.
                   
                                   

Dünyadan 3 bin 260 ışık yılı uzaklıktaki T Pyxidis adlı yıldızın ölmekte olduğu, Hubble uzay teleskobuyla kaydedilen görüntüler incelenerek tespit edildi.Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre,iki bitişik yıldızdan oluşan T Pyxidis’in üyelerinden biri, şu an büzüşerek bir 'beyaz cüce’ye dönüşmüş durumda ve sürekli gaz emerek genişlemeyi sürdürüyor.

Philadelphia Üniversitesi’nün bulgularını yorumlayan İngiliz Popüler Astronomi Derneği Başkan Yardımcısı Robin Scagell, sürecin kesinlike bir süpernovayla sonuçlanacağını, ancak bunun ne zaman olacağı, etkilerinin Dünya’ya kadar ulaşıp ulaşamayacağı ve ulaşırsa bunun da ne zaman hissedileceği konusunda spekülasyon yapamayacaklarını belirtti.

Scagell “Korkulacak bir durum yok. Ancak bu denli büyük bir patlamanın etkileri, belki yüzyıllar sonra, ama mutlaka hissedilecek” yorumunu yaptı.

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