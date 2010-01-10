Süpernova dünyayı yok edecek mi?

T24-

Dünyadan 3 bin 260 ışık yılı uzaklıktaki T Pyxidis adlı yıldızın ölmekte olduğu, Hubble uzay teleskobuyla kaydedilen görüntüler incelenerek tespit edildi.Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre,iki bitişik yıldızdan oluşan T Pyxidis’in üyelerinden biri, şu an büzüşerek bir 'beyaz cüce’ye dönüşmüş durumda ve sürekli gaz emerek genişlemeyi sürdürüyor.Philadelphia Üniversitesi’nün bulgularını yorumlayan İngiliz Popüler Astronomi Derneği Başkan Yardımcısı Robin Scagell, sürecin kesinlike bir süpernovayla sonuçlanacağını, ancak bunun ne zaman olacağı, etkilerinin Dünya’ya kadar ulaşıp ulaşamayacağı ve ulaşırsa bunun da ne zaman hissedileceği konusunda spekülasyon yapamayacaklarını belirtti.Scagell “Korkulacak bir durum yok. Ancak bu denli büyük bir patlamanın etkileri, belki yüzyıllar sonra, ama mutlaka hissedilecek” yorumunu yaptı.