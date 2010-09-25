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Yaşam

SÜPERMEN'İN PELERİNİNE ALICI ÇIKMADI NEW YORK (A.A)

25 Eylül 2010 14:57

-SÜPERMEN'İN PELERİNİNE ALICI ÇIKMADI NEW YORK (A.A) - 25.09.2010 - New York'ta düzenlenen bir müzayedede, aralarında Süpermenin pelerini, Elvis'in bileziği ve Lady Diana'nın elmas ve incilerle süslü kolyesinin bulunduğu Amerikan tarihi ile tarihin önemli şahsiyetlerine ait eşyalara alıcı çıkmadı. Açık artırmayı düzenleyen Guernsey müzayede evinin yöneticisi Arlan Ettinger, birçok eşyanın elde kalması üzerine, "Çok şaşırdım, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyoruz ve satıcılar da şüphesiz çok yüksek fiyat istiyorlar" dedi. Satış kataloğunun yıldızı, Lady Di'nin 1997'de ölümünden iki ay önce taktığı elmas ve incilerle süslü kolyesiydi. Lady Di'nin şimdiye dek müzayedeye çıkan en değerli mücevheri olan ve 1,5 ila 2,5 milyon dolar değer biçilen kolyeye en son 700 bin dolar verilmesi üzerine satış yapılmadı. Müzayededeki bir diğer değerli mücevher olan Elvis Presley'nin isminin 48 elmasla işlendiği ve en az 500 bin dolar istenen altın bilezik de elde kaldı.         

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