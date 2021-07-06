Süpermen ve Hazine Avcıları filmlerinin yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Süpermen ve Define Avcıları gibi filmlerin yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Film yapımcısı ve Donner'ın eşi Lauren Shuler Donner, Deadline'a yaptığı açıklamada yönetmenin pazartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bronx'ta doğan Donner, kariyerine 1960'lı yıllarda Twilight Zone ve The Man From Uncle gibi dizilerde görev alarak başladı.

1970'li yılların ortasında ise Donner, Hollywood'da adını duyurmaya başladı. Donner'ın yönettiği ve başrolü Christopher Reeve'in oynadığı 1978 tarihli Süpermen filmi birçok kişi tarafından ilk modern süper kahraman filmi kabul edilir.

Donner, 1985 tarihli kült klasik Define Avcılarını da yönetti. Komedi filmi, gizli bir hazineyi arayan bir grup çocuğun hikayesini anlatıyordu.

Donner, "Lethal Weapon" ve "The Omen" gibi filmlerde de yönetmen koltuğunda oturuyordu.