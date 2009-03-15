Süpermen 317 bin dolar!

İnsanüstü yeteneklere sahip Süpermen’in 1938 yılında çıkan ilk çizgi romanı, internette açık artırmayla 317 bin 200 dolara satıldı.



Dergi 2 hafta önce satışa çıkarılmıştı. Açık artırmaya 89 kişi teklif sundu. Dergiyi alanın da satanın da kimliği açıklanmadı.



Dergi, 1938’de 10 sente satılıyordu



Kripton gezegeninden gelen Süpermen, dergi kapağında korku dolu gözlerle kaçışan insanların arasında, göğsünde S harfi, üzerinde mavi kostüm ve kırmızı peleriniyle yeşil bir otomobili kaldırıp fırlatmaya hazırlanırken görülüyor.



Süpermeni, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki Amerikalı genç çizmişti.

