Süpermarketten aldıkları marulun içinden yılan çıktı

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Avustralya'nın Sidney kentinde bir çift Aldi süpermarketten aldıkları paket marulun içinde zehirli bir yılan buldu.

Alexander White ve partneri Amelie Neate'in aldığı ikili pakette bulunan gelişimini tamamlamamış beyaz kafalı yılanın nadir görülen 'Hoplocephalus bitorquatus' olduğu belirtildi.

White, "Kafasını hareket ettiriyor ve küçük dilini oynatıyordu. Dilini görünce büyük bir solucan olmadığını fark ettim. Dürüst olmak gerekirse büyük bir solucan olsa daha rahat hissederdim" dedi.

Çiftin, 20 cm uzunluğundaki sürüngeni poşetlerini boşaltırken fark etti ve vahşi yaşam kurtarma hizmetlerini aradı. Yetkililer, yılanın zehirli bir tür olabileceği konusunda uyardı.

İlerleyen saatlerde eve gelen yetkililer yılanı güvenli bir şekilde korumaya aldı. Aldi ve yetkililerin yılanın nereden geldiğini tespit etmek için çalıştığı belirtildi.