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Yaşam

Süpermarkette satın almak isteği bebek tulumundan fare çıktı

Evry Belediye Başkanı Francis Chouat gerekli soruşturmaları başlattığını açıkladı

22 Şubat 2018 19:07

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir süpermarkette satılan bebek tulumlarının içinden fareler çıktı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ürünler reyonlardan geri çekilirken Evry Belediye Başkanı da  soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Paris'in banliyölerinden Evry'deki süpermarkette bebeği için alışveriş yapan bir kişi, reyonda satılan uyku tulumlarını eline aldığında tulumların içinde çok sayıda fare gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde farelerin uyku tulumları içinde hareket ettiği ve uyku tulumlarının kemirilmiş olduğu görülüyor.

Görüntüyü çeken kişi, "Olanlar çok şaşırtıcı, oğlum için uyku tulumu satın almak istiyorum ve bakın ne görüyorum: Uyku tulumlarının içinde bir fare ailesi var." diye konuşuyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının süpermarketten yaptığı açıklamada müşterilerden özür dilenerek gerekli önlemlerin alındığını ve uyku tulumlarının reyonlardan geri çekildiği belirtildi.

Evry Belediye Başkanı Francis Chouat da gerekli soruşturmaları başlattığını duyurdu.

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