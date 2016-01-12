Aradıkları aşkı sosyal çevrelerinde bulamayan ancak internetteki çöpçatan sitelerine de şüpheyle yaklaşanlara İtalya'da bir alternatif geldi: Süpermarket buluşması!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Milano kentinde yaşayan ve partner bulmakta zorlananlar için geçen hafta bir süpermarkette "bekarlar buluşması" düzenlendi.

Milano'da yıllardır "sevgili arayışındaki bekarların buluşma noktası" olarak bilinen Esselunga süpermarketinin bir süreliğine kapatılmasının ardından birkaç hafta önce yeniden açılması üzerine, 7 Ocak'ta bir grup Facebook üzerinden "bekarlar buluşması" etkinliği organize etti.

Bekarlar buluşmasının organizatörlerinden Gloria Lombardi, Facebook'taki etkinlik sayfasına "Biliyorum hepiniz bunu bekliyordunuz ama çekiniyordunuz. Ben kendimi rezil etmeyi göze alıyorum, siz de ortaya çıkın ve ruh ikizinizi bulmaya gelin" diye yazdı.

"Papiniano Caddesi'ndeki Esselunga'da bekarlar buluşması" isimli etkinlik sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kişi buluşma davetini kabul etti.

Gazete ve televizyon kanalları da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen buluşmayı takip etmek için süpermarkete muhabirlerini yolladı.

Etkinliğe katılanlar sosyal medyada yazdıkları mesajlar ve İtalyan basınına yaptıkları açıklamalarda, "ton balığı konserveleri, dondurulmuş sebze reyonları arasında aşk aradıklarını" söyledi.

Gabriele isimli bir katılımcı "Zaten alışveriş yapmam da gerekiyor, bir taşla iki kuş vurmak dedikleri bu olsa gerek" derken, Osvaldo da ilgililere "Ben domates konservelerinin bulunduğu reyonda olacağım" diye mesaj verdi.

Süpermarket buluşmasının kaç romantik birliktelikle sonuçlandığı bilinmese de, etkinliğin büyük ilgi çekmesi üzerine şimdi İtalya'nın diğer kentlerinden de benzer girişimlerin haberleri gelmeye başladı.

Torino'da da 23 Ocak'ta yine bir süpermarkette bekarlar buluşması düzenlenmesi için Facebook'ta bir etkinlik oluşturuldu.

Kimileri de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyen bekarlar için benzer buluşmalar düzenlenmesi çağrısında bulundu.