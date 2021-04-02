Süpermarkete gitti; döndüğünde arabasında 15 bin arı vardı

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ABD'nin New Mexico eyaletinde süpermarketten hızlıca alışveriş yapmak isteyen bir kişinin arabasına açık bıraktığı camdan 10 dakika içinde 15 bin bal arısı doluştu.

New York Times'ın aktardığına göre ismi paylaşılmayan adam, yola çıkmadan önce arkadaki kalabalık yol arkadaşlarını fark etmedi.

Hobisi arıcılık olan itfaiyeci Jesse Johnson gelen arama ile ilgili olarak, "Daha sonra durumu fark edip arkasına döndü ve çok şaşırdı. Ne yapacağını bilemediği için itfaiyeyi aradı" dedi.

Johnson ve diğer itfaiyeciler araba sahibine arıları çıkarıp uygun bir kutuya yerleştirmesinde yardımcı oldular.

Temizleme çalışmaları sırasında arılardan birinin bir itfaiyeciyi dudağından soktuğu bildirildi.