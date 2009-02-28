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'Süperman'inden ayrıldı

Aysun Kayacı "Benim Süpermen'im" dediği Ozan Sevindik'ten ayrıldı.

28 Şubat 2009 02:00

Aysun Kayacı "Benim Süpermen'im" dediği Ozan Sevindik'ten ayrıldı.

Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Aysun Kayacı ile sevgilisi Ozan Sevindik, yollarını ayırdı. İki yıldır birlikte olan sevgililer, yaklaşık 20 gündür birbirleriyle konuşmuyorlardı. Küs olmalarına rağmen aynı evde yaşayan Kayacı ve Sevindik’in birbirlerine ikinci bir şans tanıdıkları söyleniyordu. İki sevgili o dönem yaptıkları açıklamada “Ayrılıp ayrılmayacağımızı zaman gösterecek, küs olduğumuz doğru ama aynı evi paylaşıyoruz” şeklinde konuşmuşlardı.

Aysun Kayacı, Vatan’a yaptığı açıklamada “Benim Süpermen’im” dediği Ozan Sevindik ile bu kez kesin olarak ayrıldığını açıkladı. Kayacı “Kimse ayrılığımızda bir neden aramasın, bu kez tamamen bitti. Aramıza üçüncü şahısların girmesi söz konusu değil. Bundan sonra sadece dost kalacağız” dedi. Ayrılığın ardından Ozan Sevindik kendine Etiler’den bir ev tuttu. Aysun Kayacı ise Kandilli’deki yalı dairesinde oturmaya devam edecek.

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