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Yaşam

Süperman Su Adam'a yenildi

NBA’dan Shaquille O’Neal, “Shaq Vs.” adlı televizyon programında karşı karşıya geldiği yüzmenin altın çocuğu Michael Phelps’e boyun eğdi.

30 Eylül 2009 03:00

NBA’in efsane isimlerinden Shaquille O’Neal, “Shaq Vs.” (Shaq, -E Karşı) adlı televizyon programında karşı karşıya geldiği yüzmenin altın çocuğu Michael Phelps’e boyun eğdi.

Branşlarında en üst seviyede yer alan sporcuların, “Shaq” lakaplı 37 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla karşı karşıya geldiği program, 15 Eylül’de ABD’nin ABC televizyonunda yayımlandı. Çekimleri Phelps’in yaşadığı kent olan Baltimore’da gerçekleştirilen programda iki sporcu, toplam 3 yarış yaptı.

O’Neal meydan okudu ama!

O’Neal, program öncesindeki buluşmada Phelps’e yönelik söylediği “Senin evinde sana meydan okuyorum. Süpermen, Su Adam’a (Aqua Man) karşı!” sözleriyle, izleyenleri kahkahalara boğdu.
O’Neal ilk mücadelede, rakibinden 5 saniye önce yarışa başlayıp 23.14 saniye ile finişe ilk sırada ulaştı. Phelps ise 0.89 saniye geride kaldı. Diğer iki mücadelede ise 24 yaşındaki yıldız yüzücü, eşit şartlarda yarışmamasına rağmen havuzdan galip ayrılan taraf olurken; “Süpermen” yenilgiyi kabul etti.

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