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Kültür-Sanat

Süperman artık Amerikalı değil!

Süper kahraman, Action Comics dergisinin son sayısında Birleşmiş Milletler önüne çıkarak, vatandaşlığı bırakacağını söylüyor.

30 Nisan 2011 03:00

T24- Ünlü çizgi roman kahramanı Süpermen, son macerasında Amerikan vatandaşlığından çıkacağını açıkladı.

Süper kahraman, Action Comics dergisinin son sayısında Birleşmiş Milletler önüne çıkarak, vatandaşlığı bırakacağını söylüyor.

David S. Goyer'in yazdığı, Miguel Sepulveda'nın resimlediği 9 sayfalık maceranın konusu da son derece güncel.

Öyküde Süpermen, göstericilere destek olmak için bir çırpıda büyük bir protesto gösterisine sahne olan Tahran'a uçuyor.

İran'ın başkentindeki Azadi meydanında göstericilerle dayanışma halinde olduğunu göstermek için 24 saat hiç kıpırdamadan duruyor.

İran ise Süpermen'i Amerikan Başkanı adına hareket etmekle suçluyor ve bunu savaş nedeni sayıyor.

Süper kahraman bunun üzerine Amerikan vatandaşlığından çıkmaya karar veriyor.

Elmalı pay kadar Amerikan

Süpermenin vatandaşlıktan çıkma kararı bir çok internet sayfasında eleştiriye uğradı, ancak yayımcı şirket, amaçlarının ABD'yi eleştirmek olmadığını vurgulamaya özen gösteriyor.

Yayımcılara göre Süpermen Kripton gezegeninden gelse de, hala elmalı pay, beyzbol ve filmlerdeki geleneksel kasaba yaşamı kadar Amerikan.

Başlıca sloganı olan "Gerçek, adalet ve Amerikan yolu"nu değiştirecek mi bilinmiyor.
Ancak gerçek kimliğini saklayarak Clark Kent adıyla toplumun arasında yaşarken Kansas'ın Smallville kentinden gelme, "vatanına, milletine bağlı" mütevazı bir çiftçi çocuğu olarak kalmayı sürdüreceği söyleniyor.

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