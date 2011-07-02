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Yaşam

SÜPER LOTO'NUN ANTALYA'DAKİ TALİHLİSİ EMEKLİ İŞÇİ ANTALYA (A.A)

02 Temmuz 2011 00:51

-SÜPER LOTO'NUN ANTALYA'DAKİ TALİHLİSİ EMEKLİ İŞÇİ ANTALYA (A.A) - 01.07.2011 - Süper Loto oyununda 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira 5 kuruş kazanan Antalyalı talihlinin 64 yaşındaki emekli işçi olduğu öğrenildi.  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazanan 2 talihli arasında yer alan Antalyalı talihlinin Aksu ilçesinin Solak Mahallesi'nde oturan Hasan Yörük olduğu öğrenildi. Merkez Muratpaşa İlçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki Hoby Büfe'den oynadığı kupona büyük ikramiye çıkan talihlinin Solak Mahalle muhtarı olan ağabeyi Adem Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, habere önce inanamadıklarını söyledi. Öztürk, ''Ağabeyim, salı günü kupon yatırmış, bu sabah bir televizyon programında ikramiyenin Antalya'ya çıktığını duyunca, bakkala giderek 'şuna bir bak, numaralar doğru mu?' demiş. Sonra birlikte buluşup Ziraat Bankasına gittik ve yetkiyi verdik'' dedi.  Ağabeyinin nerede olduğu sorusu üzerine Öztürk, ''Ağabeyimi kaçırdık, Pazartesi günü bankada buluşacağız'' dedi.  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden emekli işçi olan ağabeyinin 3 çocuğu bulunduğunu ifade eden Öztürk, Hasan Öztürk'ün son bir yıldır biraz borçlandığını ve borçlarını ödemek için maaş aldığı bankadan kredisi çektiğini söyledi. 

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