'Süper yedek' Hülkenberg geri döndü; yorumcu olarak gitmeye hazırlandığı 'Eifel Grand Prix'de yarışacak

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Formula 1 pilotu Nico Hülkenberg, bu sezon ikinci defa Racing Point adına yarışmak için çağrıldı.

Hülkenberg, Almanya'daki Nürbürgring pistinde yapılacak 'Eifel Grand Prix'de takımın 2. pilotu Lance Stroll'un otomobilinde yarışacak.

Lance Stroll, kendini iyi hissetmediği için bugün gerçekleştirilen 3. antrenman turuna katılmadı. Takım, Stroll'u bu hafta sonu dinlendirme kararı aldı.

Alman pilot, normal şartlarda bu hafta sonu gerçekleşecek yarışta bir kanal için yorumculuk yapacaktı, ancak Stroll'un iyi olmadığını duyunca direkt olarak garaja gitti.

Hülkenberg, bu sezon Britanya'da yapılan iki 'grand prix'de Koronavirüs olan Sergio Perez yerine Racing Point için yarıştı. Bu sebeple Hülkenberg'in otomobili tanıdığı belirtildi.