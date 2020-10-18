"Süper yayıcı olabilir"; AB Dışişlri Konseyi'ne katılan iki AB'li bakanın Covid-19 testleri pozitif çıktı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın 12 Ekim tarihinde katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Lüksemburg'da 12 Ekim tarihinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımı ile AB Dışişleri Konseyi toplantısı yapılmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantı sonrası yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerin ardından toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes'ın 12 Ekim'deki toplantıda düzenlenen grup kahvaltısında yan yana oturdukları ifade edildi. Bakanlık, "Schallenberg'in Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test edildiğini açıkladı.