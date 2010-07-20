Süper tren tanıtıma çıkıyor

T24-

İngiltere'de tasarımı tamamlanan süper-tren tanıtıldı. "Rayların Concorde’u" olarak anılan trenin saatte 360 kilometre hızla gideceği ve tüm İngiltere’de 2025 yılında yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olacağı belirtildi.Tren herhangi bir şehir hatları treninden çok, lüks bir villayı andırıyor. Trenin vagonlarında, rahat koltuklar ve yastıklar, bilgisayar ekranlı cam bölmeler, katlanabilir bisikletler için ayrılmış yerler, birçok seçenek sunan barlar ve yolcuların seyir zevki için düzenlenmiş ikinci bir kat bulunuyor.Trenin tasarımcısı Paul Priestman konu ile ilgili olarak , “Eğer İngiltere Fransa, Japonya ve Çin’deki trenlerin hızını yakalamak istiyorsa, Rayların Concorde’una daha çok ilgi göstermeli” dedi. Priestman, daha önce Çin’deki hızlı trenleri de tasarlamıştı.İngiliz Ulaşım Sekreteri Philip Hammond da Liverpool’daki ulusal raylı ulaşım konferansında yeni yüksek hızlı tren sisteminin devreye gireceğini doğruladı.Hammond açıklamasında yeni trenin tıpkı Concorde gibi bir İngiliz tasarım ikonu olacağını, hükümetin bu konuya büyük önem verdiğini ve bu projenin bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.Trende “first class” hizmeti verilen bölümler olacağı gibi, aileler için ayrı kompartımanlar hatta çocuklar için oyun alanı bile bulunacak."Bu ikonik tren insanları, arabalarını evde bırakıp toplu taşımaya yönelmeye ikna etmek için kullanabileceğimiz en önemli silahlardan biri olacak" diyen Priestman, tren yolculuğu içinse “uçmak kadar heyecan verici ve son model bir arabada seyahat etmek kadar seksi olmalı” yorumu yaptı.Tren Londra-Birmingham arasındaki 1 saat 24 dakikalık yolculuk süresini 49 dakikaya indirecek.

Proje 2017’de hayata geçecek ve 2025’ten itibaren 1100 koltuklu 14 yeni tren seferlerine başlayacak.

