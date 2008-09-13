'Süper Televizyon' dönemi geliyor

Televizyon yayıncılığında görüntü kalitesi ve büyüklüğünü önemli oranda artıran ve "Süper Televizyon" (Super Hi-Vision) adı verilen yeni yayın formatı ilk kez Amsterdam'da denendi ve başarılı sonuç alındı.



Amsterdam'da dün başlayan, film ve görüntülü yayın alanında en son teknolojilerin sergilendiği uluslararası IBC fuarında deneme amacıyla yapılan yayında, Londra'dan özel bir kamerayla çekilen görüntüler, uydu üzerinden

izleyiciye ulaştırıldı.



Japon NHK firması tarafından geliştirilen yeni sistem, televizyon yayınındaki çözünürlük düzeyini, kullanılabilen HDTV standartlarına göre 16 kat daha artırarak, ekrana yansıtılan görüntüdeki dikey ve yatay çizgi sayısını 7680 ve 4320 olarak belirliyor.



Yayın kuruluşları BBC, RAI ve ERU'nun işbirliğiyle Londra'dan yapılan deneme amaçlı canlı yayın yaklaşık 20 dakika sürdü ve görüntü, 6x9 metre boyutlarındaki bir ekrandan verildi.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, henüz Japonya dışında yaygın olarak kullanılmayan, yüksek çözünürlüklü televizyon olarak bilinen HDTV yayınlarına oranla seyirci, bu yeni yayında kendini görüntüye 4 kat daha yakın hissedecek.



Henüz deneme aşamasında olan bu yayın formatını ilk kez İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kullanacağı bildirildi. Verilen bilgiye göre BBC, 2012 yılında Londra'da yapılacak olimpiyatlarda kent merkezinde bazı noktalara kuracağı dev ekranlardan canlı yayını bu yeni sistemle izleyicilere aktaracak.



Yeni yayın formatını geliştiren NHK firmasının yetkililerine göre ise denemeler ve görüntüyü aktaracak sistemlerdeki yenileşmelere bağlı olarak, süper televizyon yayınlarının izleyicilere ulaştırılmasına 2015 yılından itibaren

geçilebilecek.



Amsterdam'da dün başlayan IBC fuarına, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130'dan fazla ülkeden 1300 dolayında kuruluş katılıyor.