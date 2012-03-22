Ajda Pekkan'ın rahatsızlığı korkuttu

T24 - Ajda Pekkan’ın 4 yıldır kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Süperstar’ın daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı nüksedince 1 stent daha takıldı

Vatan gazetesinin haberine göre, Ajda Pekkan’ın (66) yıllardır kalp hastası olduğu ve bunu en yakın dostlarından bile gizlediği öğrenildi. Sahne enerjisi ve şovlarıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Pekkan’ın kalp rahatsızlığı 4 yıl önce baş gösterdi. Rutin kontrol için doktora giden Pekkan’ın kalp damarlarının 2’sinde daralma tespit edildi.

Neredeyse by-pass’tan dönen Pekkan’ın sağ ve sol damarına ameliyatla 2 stent yerleştirildi. Annesini kalp krizinden kaybeden Pekkan bu nedenle kontrollerini ihmal etmedi. Kendini iyi hissetmeyince geçen hafta salı günü de Nişantaşı Teşvikiye’de bulunan tanı merkezi Medica’ya giden sanatçı stentlerde sorun olmadığını ancak sağ kalp damarında yeni bir daralma olduğunu öğrendi.

Dinlenmesi şart

Bunun üzerine geçen hafta sonu Kozyatağı‘ndaki Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Yapılan anjiyo ile sağ kalp damarındaki daralma yeni bir stent takılarak başarıyla açıldı. Sanatçının çalışması için birkaç ay dinlenmesi tavsiye edildi. Doktorlarının ‘riskli’ diye uyarmasına rağmen Pekkan’ın konserlerini iptal etmediği öğrenildi. Süperstar’ın annesi Nevin Dobruca da 1999’daki Marmara Depremi’nden etkilenmiş ve kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat etmişti.