-Süper Star konser gelirinin zayi olmamasını istiyor İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sanatçı Ajda Pekkan'ın, Somali'ye yardım amacıyla gerçekleştireceği konserin gelirinin kuruşunun zayi olmadan bu ülkeye aktarılmasını arzu ettiğini belirterek, ''1 Ekim 2011 tarihinde yapılacak bu güzel organizasyona hassasiyetine inandığımız birçok iş adamımız da katılmak suretiyle vatandaşlarımızla birlikte bu desteklerini vereceklerdir'' dedi. Kadir Topbaş'ın Ajda Pekkan ile Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldiği görüşmenin ardından Topbaş ve Pekkan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pekkan'ın duyarlılık göstererek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat Somali'ye gittiğini ve dünya insanlığının yüzyılın ayıbı olarak izlediği kuraklığı ve açlığı yerinde incelediğini hatırlatan Topbaş, Pekkan'ın ciddi bir fedakarlık yaparak, İstanbul Kuruçeşme Arena'da vereceği bir konserden elde edilecek gelirin Somali'ye aktarılmasını istediğini kaydetti. Topbaş, konserin bütün masraflarının sponsorlar ve Ajda Pekkan'ın karşılayacağını ifade ederek, ''Ajda hanım, hasılat gelirlerinin kuruşunun zayi olmadan Somali'ye aktarılmasını arzu ediyor. Ben bu hassasiyeti için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel duyguları, gönüllerinde duyarlılık taşıyan bütün insanlarımıza da yansıyacaktır'' dedi. Belediye olarak bu konserin tanıtımını yapacaklarını ve konserin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi destek vereceklerini anlatan Topbaş, şunları söyledi: ''1 Ekim 2011 tarihinde yapılacak bu güzel organizasyona hassasiyetine inandığımız birçok iş adamımız da katılmak suretiyle vatandaşlarımızla birlikte desteklerini vereceklerdir. Her yemek sofrasına oturduğumuz zaman SMS'lerle nasıl destek vermeyi ihmal etmiyorsak, konser konusunda da aynı hassasiyeti göstereceğimize inanıyorum. Ajda Hanım'a duyarlılığı nedeniyle İstanbullular adına çok teşekkür ediyorum.'' Topbaş, bir soru üzerine, etkinlik için lojistik destek ve tanıtım olarak bütün imkanları seferber edeceklerini, konser sonrası servis konusunda da destek vereceklerini kaydetti. İnsanlığın bu yüzyılda sınavdan geçtiğini ifade eden Topbaş, ''İnsanların, duyguları, düşünceleri bir nevi sınavdan geçiyor. Biz de yönetici olarak, belediye olarak zaten çalışıyoruz. Bu konuda seve seve, gerektiğinden fazla destek vermeye çalışacağız'' diye konuştu. Sanatçı Ajda Pekkan da lojistik destek olmadan hiçbir şey yapılamadığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın konsere destek verdiğini, Kadir Topbaş'tan da destek sözü aldığını dile getirdi. Pekkan, ''1 Ekim'de Kuruçeşme Arena'da, tamamen Somali'ye yapılacak olan gerçek bir yardım olacak. Bu konseri şimdilik tek başıma yapıyorum. Umuyorum ki başka sanatçı arkadaşlar da birkaç kişi el ele verip, bu konserleri tekrar ederler'' dedi. Pekkan, iş adamlarının ve halkın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu bildiğini vurgulayarak, bu duyarlılıklar çerçevesinde SMS'ler ile yardıma katkıda bulunulmasını istedi. Pekkan, herkesi konsere beklediğini söyledi. -''Kamplarda sanki ölmeyi bekliyorlar''- Bir gazetecinin, ''Somali'ye tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine Pekkan, şunları kaydetti: ''Gerekirse giderim tabii ki... O an için Somali'deki insanlık dramına seyirci kaldık. Sayın Başbakanımız ve eşleri ayrıca o grupta olan herkes yardımı kabul etti. Orada çağ dışı bir yaşam var. Kadın, erkek ve çocuk herkes kamplarda sanki ölmeyi bekliyorlar. Bir o kadar da güler yüzlüler, o kadar insancıl yaklaşıyorlar. Kendi aralarında muazzam bir çatışma var. Bilimkurgu gibi, insan 'Bu dünyada hala böyle şeyler var mı?' diyor. İnsan kendi duygularını sınıyor sanki... İnşallah faydamız olur. Çok kalabalıklar, hiçbir altyapısı yok. Hele kamplarda, o insanların acizliği, çocukların hastalıktan teker teker yok olması, ölmesi, anne ve babaların çaresizliği... Orada yaşlı insan yok. En çok o dikkatimi çekti. Yiyecekleri, ümitleri yok.'' Pekkan, ''Birkaçını kurtarsak' dediniz mi?'' sorusuna karşılık da, hiç kimsenin ailesinden ayrılamayacağını, bunun kolay olmadığını, bu kişilerin yaşadıkları yerden koparılamayacağını söyledi. Konser bileti fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine de Pekkan, fiyatların herkesin gelebileceği aralıklarda olacağını, küçük bağışların da kabul edileceğini bildirdi.