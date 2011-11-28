Süper Star horon tepti

T24-

AA'nın haberine göre, Pekkan, kent merkezinde yer alan Forum Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada “Ajda Pekkan for Twist Sonbahar Kış” adlı koleksiyonunun tanıtımına katıldı.Mağazaya gelişinde kemençe eşliğinde horon oynayan bir ekip tarafından karşılanan Ajda Pekkan, ekibe katılarak kısa süre horon oynadı.Mağazadan alışveriş yapan hayranları ve moda tutkunlarının aldığı elbiseler ile diğer ürünleri imzalayan Pekkan, imzalı kartpostal armağan etti. Pekkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Trabzon'a ikinci gelişim ve çok mutluyum. İnsan burada huzur buluyor” dedi.Süper Star, Trabzon'da yaylalara da gitmek istediğini anlatarak, “Trabzon'a bir dahaki gelişimde buranın yaylalarına çıkacağım. Oraların çok güzel olduğu söyleniyor” diye konuştu.