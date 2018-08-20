'Süper şoför'den bayram trafiği uyarısı

Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 63 yıllık meslek hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almadığı için 3 kez \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçilen Ramazan Kulle (83), Kurban Bayramı\'nda trafik kazalarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Trafikte hazırladığı broşürleri dağıtan şoförlükten emekli Kulle, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Şoförlükten emekli Ramazan Kulle, 63 yıllık meslek hayatı boyunca 3 kıtada 100\'ün üzerinde ülkede ağır vasıta araç kullandı. Hiç kaza yapmayan ve trafik ceza puanı olmayan Kulle, 3 kez \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçildi. Ramazan Kulle, kazaların en büyük nedeninin trafik kurallarına uyulmaması ve dikkatsizlik olduğunu belirterek, bayramların hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşları uyardı.

\'KURALLARA UYALIM\'

Kurban Bayramı tatilinde sürücülere çok dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Kulle, \"Meslek hayatımda 3 kıtada TIR\'la uluslararası taşımacılık yaptım. Bir süre otobüs şoförlüğü de yaptım. Binlerce kilometre direksiyon salladım. Hiç kaza yapmadım, trafik cezası da yemedim. Ceza puanım dahi bulunmuyor. 1972\'de bir lastik firması, 1995\'te Adana Şoförler Odası ve 2010\'da da Adana Valiliği tarafından \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçildim. Bu yıl da Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından plaket aldım. 5 yıldır sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak için broşür bastırıp, dağıtıyorum. Benim tek arzum insanların kurallara uyması ve canına bir zarar gelmemesi. Emniyet kemerini mutlaka takalım, hatalı sollama yapmayalım, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yorgun ve alkollü araç kullanmayalım. Aracımızın bakımını yaptırmadan uzun yola çıkmayalım\" dedi.

\'TRAFİKTE ŞAKA OLMAZ\'

Kurallara uymayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen kişileri \'trafik magandası\' olarak adlandıran Kulle, şunları söyledi:

\"Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Eceliyle ölmek lüks oldu. Trafikte şaka olmaz. \'Açmadan kontak, önce emniyet kemerini tak\' diyoruz. Trafikte hatamız cana mal olur. İlk önce aracınızın kontrolünü yaptırın, takım anahtarı, ecza deposu, yangın söndürme tüpü, yedek lastik, 5 litrelik su bulundurun. Aracınızda ne eksikse eksiksiz yola çıkmayın. Her ihtimale karşı yolda kalmamak için radyatör, su hortumu, vantilatör kayışı bunları bulundurun. Gördüğünüz hata yapan kim olursa olsun, polise ve jandarmaya haber verin. Türkiye maganda, kural tanımayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen, yol vermek istemeyenlerle dolu. Yollar kan gölüne, mezarlığa dönmesin.\"



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