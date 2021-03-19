Super Nintendo World, Japonya'da açıldı

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Japonya'nın Osaka kentinde aylarca devam eden ertelemelerden sonra Nintendo'nun ikonik oyun serisi Super Mario'dan ilham alan eğlence parkı açıldı.

Osaka'daki Universal Stüdyoları'nın içine kurulan Super Nintendo World perşembe günü ilk kez ziyaretçi ağırladı.

Yetkililer, Koronavirüs'e karşı yoğun önlemler aldıklarını belirttiler. Parka alım 10 bin ile sınırlandırılırken kapıda herkesin ateşinin ölçüldüğü ve sürekli maske takmalarının zorunlu kılındığı belirtildi. Yetkililer aynı zamanda ziyaretçilerden sık sık ellerini yıkamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının istendiğini belirtti.

Super Nintendo World'ün ilk olarak Olimpiyat Oyunları'na yetişmesi için geçen yaz açılması planlanıyordu. Tıpkı Olimpiyatlar gibi parkın açılışı da Koronavirüs sebebiyle ertelendi. Açılış, şubat ayında Osaka'da vakaların tekrar artış göstermesiyle tekrar ertelendi.