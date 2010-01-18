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Yaşam

Süper nine dünya şampiyonu oldu

62 yaşındaki Rus kadın 200 kg kaldırarak kendi yaşına dünya şampiyonu oldu.

18 Ocak 2010 02:00

T24- Rusya'nın Ulyanovski şehrinden 62 yaşındaki Tatyana Fomina, 200 kg kaldırarak kendi yaşında dünya şampiyonu oldu.

Daha ağırını kaldırmaktan ve şampiyon olmaktan çok heyecanlı olduğunu ifade eden Fomina, 13 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını bırakmaya niyetli değil. Süper nine kendi rekorunu kırmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyada farklı insanlarla karşılaşma imkanı bulduğunu ve bir çok arkadaşlıklar edindiğini kaydeden Fomina, "Hedefleriniz varsa bunun için çok çalışmak zorundasınız. Eğer insan bir şeyi başarmayı gerçekten isterse, bunu yapabilir." dedi.

Antrenörlüğünü oğlu yapıyor

Ailesine düşkün olan süper ninenin yaşam biçimi sıradan. Arkadaşları ile oturup, çay partileri yapmaktan memnun. Özel bir diyeti olmayan Fomina, arada bir vitamin ilaçları alıyor.

Süper ninenin başarısında antrenörü ve oğlu Albert'in katkısı da büyük. Kendisinin söylediği her şeyi annesinin dikkatli bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Albert, "Eğitim esnasında oğul ve anne ilişkisini bir kenara bırakıyoruz. O zaman ben kral oluyorum. Her dediğimi de annem yapıyor. Böylece başarıyı yakalamış durumdayız." şeklinde konuştu

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