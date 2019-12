Süper nine dünya şampiyonu oldu

T24- Rusya'nın Ulyanovski şehrinden 62 yaşındaki Tatyana Fomina, 200 kg kaldırarak kendi yaşında dünya şampiyonu oldu.



Daha ağırını kaldırmaktan ve şampiyon olmaktan çok heyecanlı olduğunu ifade eden Fomina, 13 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını bırakmaya niyetli değil. Süper nine kendi rekorunu kırmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.



Tüm dünyada farklı insanlarla karşılaşma imkanı bulduğunu ve bir çok arkadaşlıklar edindiğini kaydeden Fomina, "Hedefleriniz varsa bunun için çok çalışmak zorundasınız. Eğer insan bir şeyi başarmayı gerçekten isterse, bunu yapabilir." dedi.



Antrenörlüğünü oğlu yapıyo r



Ailesine düşkün olan süper ninenin yaşam biçimi sıradan. Arkadaşları ile oturup, çay partileri yapmaktan memnun. Özel bir diyeti olmayan Fomina, arada bir vitamin ilaçları alıyor.



Süper ninenin başarısında antrenörü ve oğlu Albert'in katkısı da büyük. Kendisinin söylediği her şeyi annesinin dikkatli bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Albert, "Eğitim esnasında oğul ve anne ilişkisini bir kenara bırakıyoruz. O zaman ben kral oluyorum. Her dediğimi de annem yapıyor. Böylece başarıyı yakalamış durumdayız." şeklinde konuştu