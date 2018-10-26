Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu\'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen \'Let\'s Talk!\' sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. Rus süper model Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadın sağlığını çevreleyen tabularla mücadele eden düşünce liderleri, fark yaratanlar ve politika düzenleyicilerini bir araya getirdi.

Rus süper model Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, dün Antalya\'da Maxx Royal Resorts Kemer\'de başladı. Bugün sona erecek \'2018 Let\'s Talk!\' etkinliğine, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla kadın sağlığı tabularına meydan okuyan düşünce liderleri, aktivistler ve küresel politika düzenleyicileri katıldı.

Etkinlik, yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle UNFPA tarafından ortaklaşa yürütülüyor. ELBI kurucu ortağı Natalia Vodianova, ev sahipliği yaptığı etkinlikte konuştu. ELBI ve iş ortağı UNFPA ile \'Let\'s Talk!\' girişimini başlattıkları için gurur duyduğunu belirten Natalia Vodianova, “Sizleri burada görmekten çok mutluyum. Dijital yardımseverlik platformu olan ELBI ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışanlarına teşekkür ederim. Bu çalışan kadrosu beni çok motive ediyor. Bu platform ile kadın sağlığı ve engellilik hakkındaki önyargıları yıkmak için çalışıyoruz. Burada bu engelleri birlikte yıkmak için toplandık. Amacımız kayda değer sonuçlara ulaşarak kadın sağlığı konusunda ilerleme kaydetmek. Bugün burada konunun uzmanlarıyla bir çalışma grubu oluşturarak kadın sağlığı etrafındaki önyargıları yıkmak adına çalışacaklarına inanıyorum. Bugün burada, doktorlar, kadın hakları savunucuları, kanun yapıcılar ve Birleşmiş Milletler yöneticileri ile birlikteyiz. Başlayacağımız tartışmayı bir başlangıç olarak görüyoruz\" dedi.

Kadın sağlığı konusundaki bazı önyargıların kültür yapısının içine örülmüş durumda olduğunu aktaran Vodianova, “Özellikle kadınların adet dönemi hakkındaki önyargılar ve tabuları yıkmak benim önceliğim. Milyonlarca kadın ve kız çocuğu için her ay verilen adet dönemi mücadelesine dikkat çekmek istiyorum. Kadın ve kız çocuklarının toplumda var olma mücadelesinin bir parçası olan adet dönemi konusunda hükümetler, finansal destekçiler, sivil aktivistler destek vermeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinden adet dönemini bir utanç olarak görüp, toplumun parçası olamayan kız çocuklarının hikayesini duyuyoruz. Aynı sorunun iş yerlerinde ve evlerde olduğuna şahit oluyoruz. Kadınlara destek olan erkekler sayesinde okuluna devam edebilen kız çocuklarının hikayesini duyunca da cesaretleniyoruz. Antalya\'da başlattığımız \'Let\'s Talk\' etkinliğinde kadın sağlığı konusundaki cesur, girişimci ve yenilikçi seslere kulak vereceğiz\" diye konuştu.

Etkinlikte UNFPA\'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alanna Armitage, iş kadını Dilek Sabancı, model ve CEO Dayle Habbon, aktivist model Anja Rubik, Prof. Dr. Zeynep Şimşek, iş kadını Carole Wainaina, modeller Azra Akın ve Özlem Kaymaz, aktivist modeller Adwoa Aboah, UNFPA Executive direktörü Dr. Natalia Kanem gibi isimler yer alıyor.

EMİNE ERDOĞAN DA KATILIYOR

\'Let\'s Talk!\' etkinliğinde kadın sağlığı, seçimler ve haklar için küresel çapta mücadele edenler için bu akşam ödül töreni de olacak. Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılacak.

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