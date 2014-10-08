'Süper mikroskop'a Nobel Kimya Ödülü

Alman uzman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner, "yapılandırılmış aydınlatma mikroskopi teknolojisini" geliştirdi. Ödül gerekçesinde, "uzmanların çığır açan çalışması mikroskoplara nano boyutunu açtı" denildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, uzmanların 880 bin euro değerindeki ödülü paylaşacağını açıkladı. Stefan Hell, Göttingen'deki Max Planck Biyofizik Kimya Enstitüsü'nün başkanlığını yapıyor.

Nobel Kimya Ödülü geçen yıl "karmaşık kimyasal sistemlerin daha iyi anlaşılması için sanal modeller geliştiren" Martin Karplus, Michael Levitt ve Arieh Warshel isimli araştırmacılara verilmişti.

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 870 milyon euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" teknolojisini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Merakla beklenen barış ödülünün sahibi cuma günü açıklanacak. Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Edebiyat ödülünün açıklanacağı gün henüz kesinleşmedi. Gözlemciler bu alandaki ödülün sahibinin geleneklere uyularak perşembe günü belli olmasını bekliyor.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.